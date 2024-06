Bennacer Milan, futuro in BILICO! Clausola RESCISSORIA e Arabia Saudita in PRESSING. La situazione

Bennacer-Milan, futuro in bilico per l’algerino, in scadenza di contratto a giugno del 2027: Arabia Saudita in pressing

Come riferito da calciomercato.it, il futuro di Ismael Bennacer nel calciomercato Milan resta in bilico. L’algerino, in rossonero dal 2019, potrebbe lasciare Milanello dopo 5 anni nonostante un contratto valido fino al 30 giugno del 2027 da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Sul ragazzo ci sono alcune squadre arabe che sarebbero pronte a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro: Bennacer sta riflettendo ma sembra tentato di lasciare l’Europa nonostante la giovane età.