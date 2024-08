Bennacer al passo d’addio: Atletico Madrid e non solo, un nuovo club lo ha chiesto al Milan. NOVITÀ

Bennacer al passo d’addio: Atletico Madrid e non solo, un nuovo club ha chiesto il centrocampista al Milan. NOVITÀ

Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dal Milan in queste ultimissime ore di mercato (come confermato dalla mancata convocazione per la sfida di domani contro la Lazio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre all’Atletico Madrid anche il Marsiglia avrebbe chiesto l’algerino al Milan ma solo con la formula del prestito (quasi gratuito).