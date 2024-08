Bennacer Milan, l’ANNUNCIO a sorpresa dell’Al-Qadsiah: SMENTITA la trattativa per il centrocampista? NOVITÀ

Bennacer Milan, l’ANNUNCIO a sorpresa dell’Al-Qadsiah: SMENTITA la trattativa per il centrocampista? La NOVITÀ di calciomercato

Un membro dell’area sportiva dell’Al-Qadsiah ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, smentendo l’interesse del club arabo per il rossonero Bennacer. La squadra che aveva bussato alle porte del calciomercato Milan non starebbe lavorando per l’algerino in quanto sono già stati occupati gli slot per gli stranieri.

PAROLE – «Abbiamo già occupato gli otto posti per gli stranieri sopra i 21 anni, quindi non stiamo lavorando per Bennacer».