Bennacer lascia il Milan? Il centrocampista APRE al trasferimento in Arabia: il Diavolo lo può lasciar partire per questa CIFRA. Le ultimissime sull’algerino

Si apre un nuovo scenario nel centrocampo rossonero. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Ismael Bennacer avrebbe completamente aperto a un futuro in Saudi Pro League e un paio di club si sarebbero mossi sul centrocampista.

Il calciomercato Milan non lo ritiene blindato e potrebbe anche scendere considerevolmente rispetto alla clausola di 50 milioni di euro per poter finanziare nuovi colpi come quello di Fofana.