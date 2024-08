Bennacer Milan, l’algerino non si ALLENA: ecco cosa sta SUCCEDENDO e i POSSIBILI risvolti di MERCATO

Ismael Bennacer non si allena con il Milan Ecco come questa situazione potrebbe influire sul calciomercato rossonero

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, non si allena da tre giorni. L’anticipazione arriva da Peppe Di Stefano, ma al momento non risultano infortuni ufficiali per il giocatore algerino.

La situazione è avvolta nel mistero, con i tifosi rossoneri in attesa di ulteriori dettagli. Le possibili spiegazioni spaziano da una semplice gestione del carico di lavoro a un lieve problema fisico, fino a eventuali questioni personali.