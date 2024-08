Bennacer Atletico Madrid: nuove CONFERME, ma non è l’unica pista: le ULTIME sull’algerino

Bennacer Atletico Madrid: nuove CONFERME, ma non è l’unica pista: le ULTIME sul futuro del centrocampista algerino

Sportitalia ha provato a fare il punto sul calciomercato Milan in queste ultimissime ore di trattative. Il futuro di Ismael Bennacer pare essere sempre più lontano dai rossoneri come testimonia la mancata convocazione per la Lazio.

Sulle tracce dell’algerino c’è l’Atletico Madrid, ma quella spagnola non è l’unica pista percorribile: occhio anche al Marsiglia, che alle giuste condizioni potrebbe affondare il colpo.