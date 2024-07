Bennacer in Arabia? Giorni decisivi per il futuro dell'algerino. E in caso di cessione... Lo SCENARIO

Bennacer in Arabia Saudita? Sono giorni decisivi per il futuro dell’algerino. E in caso di cessione… Lo SCENARIO

Potrebbero essere giorni decisivi quelli che ci attendono per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista da qualche settimana è finito nel mirino dell’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, i rossoneri sarebbero in attesa di una proposta concreta per il cartellino dell’algerino. In caso di cessione si spalancherebbero le porte per l’arrivo al Milan di Youssouf Fofana del Monaco.