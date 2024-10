Belgio Francia 1-2: Maignan protagonista della vittoria, solo panchina per Theo Hernandez. E Fofana...

Belgio Francia 1-2: Maignan protagonista della vittoria in Nations League, solo panchina per Theo Hernandez. E Fofana…

La Francia ha battuto il Belgio per 1-2 nello stesso girone dell’Italia grazie alla doppietta di Kolo Muani. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Openda.

Tra i giocatori del Milan si sono visti in campo Maignan che è stato protagonista di tutta la sfida (facendosi pure ammonire). Fofana, invece, è entrato all’80’ e ha giocato gli ultimi minuti per difendere il risultato. Solo panchina, invece, per Theo Hernandez.