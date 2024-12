Belahyane Milan, un tentativo verrà fatto già a gennaio: c’è concorrenza!

Belahyane Milan, un tentativo verrà fatto già a gennaio per il centrocampista dell’Hellas Verona: c’è concorrenza di Lazio e Napoli!

Come riportato da Tuttosport, il rientro di Bennacer non tranquillizza del tutto il calciomercato Milan in vista di gennaio. Per questo motivo la società ha già individuato diversi profili su cui puntare nelle prossime settimane.

Tra questi c’è sicuramente quello di Belahyane dell’Hellas Verona. Un centrocampista che si è ben messo in mostra in questa prima metà di stagione e che piace a diversi club di Serie A come Lazio e Napoli.