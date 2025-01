Belahyane Milan, sfuma il colpo a centrocampo? Il top club accelera, rossoneri defilati

Belahyane Milan, può sfumare il colpo a centrocampo: Lazio in trattativa avanzata con il Verona per concludere il colpo

Come riferito da Fabrizio Romano, il calciomercato Milan potrebbe abbandonare in maniera definitiva la pista Belahyane, calciatore del Verona, per il centrocampo.

La Lazio è in trattativa con il Verona per ingaggiare il centrocampista Reda Belahyane. Negoziazioni in corso tra i due club per concordare la cifra, colloqui in corso. La Lazio sta cercando di anticipare gli altri club interessati a Belahyane.