Belahyane Milan, quanta concorrenza sul centrocampista! Prezzo fissato, cosa succede a gennaio

Belahyane Milan, grandissima concorrenza sul centrocampista del Verona: servono 10 milioni di euro. Ultime

Accostato da mesi al calciomercato Milan come possibile rinforzo a centrocampo per il futuro, Reda Belahyane continua a far vedere ottime cose all’Hellas Verona (nonostante il momento negativo di tutta la squadra).

Gli estimatori del franco-marocchino sono in continuo aumento: oltre ai rossoneri e all‘Inter, c’è una nuova squadra che avrebbe messo gli occhi su di lui addirittura già per gennaio. Si tratta della Lazio. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi.