Bayer Leverkusen Milan, Xabi Alonso AVVISA Fonseca: «Gara col Bayern non fa testo, ecco come GIOCHEREMO»

Bayer Leverkusen-Milan, Xabi Alonso, tecnico dei tedeschi, ha avvisato Fonseca in vista della sfida di martedì in Champions League

Intervistato da Sky Sport Germania, Xabi Alonso ha avvisato così il Milan dopo il pareggio contro il Bayern Monaco:

PAROLE – «Abbiamo adottato questo stile di gioco qui all’Allianz Arena. Il Bayern è in ottima forma. Di solito non giochiamo in questo modo, ma possiamo vedere che è andata bene. Non sono preoccupato dal fatto che abbiamo un problema in attacco. Fino ad oggi abbiamo avuto qualche problema difensivo, ma oggi abbiamo fatto bene. Anche l’anno scorso abbiamo pareggiato qui, ma oggi è stata molto dura. Tutta la squadra sta aumentando la pressione. In questa stagione bisogna essere disciplinati contro il Bayern. Bisogna fare grandi sacrifici».