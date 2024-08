Bartesaghi via dal Milan: un club di Serie A ci PROVA offrendo lo scambio, la RISPOSTA del Milan

L’Udinese approfittando dell’interesse del Milan per Samardzic prova a proporre Bartesaghi come contropartita

Come riportato da Calciomercato.com un ritorno di fiamma o meglio un gradimento mai sopito, se pensiamo che le prime richieste erano arrivate già lo scorso luglio. Una richiesta, quella dell’Udinese, respinta con forza dal Milan che vede in lui uno dei punti fermi di Milan Futuro, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C. Rispedita dunque per ora al mittente l’offensiva bianconera.