Barigelli sicuro: «Vendiamo male il nostro prodotto. Abbiamo visto tutti il Milan a Madrid»

Le dichiarazioni di Stefano Barigelli ai microfoni di TMW Radio, rilasciate riguardo il Milan e la sorprendente vittoria a Madrid.

PAROLE – «La squadra che è la vera sorpresa è la Lazio, neanche il tifoso più ottimista potesse immaginare il percorso positivo che sta facendo, anche in Europa. Non credo sia un campionato livellato verso il basso. Lo dice la classifica anche della Champions League, con le italiane che competono per entrare già tra le prime otto. Non ho visto le nostre squadre in balìa dei top club. L’Inter ha lottato col City, il Milan ha battuto il Real, quindi…Vendiamo malissimo il nostro prodotto».