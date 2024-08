Barcellona Milan, RETROSCENA Ibrahimovic: cosa è successo al termine dell’amichevole

Barcellona Milan, RETROSCENA Ibrahimovic: ecco cosa è successo al termine dell’amichevole giocata questa notte

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, intervenuto sul proprio profilo X, ha svelato un interessante retroscena verificatosi al termine dell’ultima amichevole che il Milan ha giocato col Barcellona.

Lo svedese dopo il match ha portato la squadra e una delegazione rossonera in una stanza dello stadio: ha preso la parola lui, poi seguito da Fonseca e Calabria. Il discorso? Ha fatto i complimenti a tutti per l’ottima tournée e ha caricato la squadra in vista dei primi impegni ufficiali.