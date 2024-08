Barcellona Milan: due rossoneri tornano in Italia. Finisce il loro tour negli USA, tutti i dettagli in vista dell’ultima partita

Secondo quanto riferito da Luca Bianchin su X, Adam Bakoune e Marco Nasti hanno lasciato il ritiro del Milan in New Jersey. I due giovani rossoneri, infatti, hanno fatto rientro in Italia per iniziare ad allenarsi con il Milan Futuro.

Niente Barcellona, dunque, per i due calciatori scesi in campo nelle prime partite del Soccer Champions Tour contro Manchester City (Nasti a segno per il decisivo 3-2) e Real Madrid. Contro i blaugrana si giocherà nella notte tra mercoledì e giovedì all’1.30 italiana.