Balotelli torna in Serie A dopo 4 anni: primi minuti col Genoa…e contro il Parma viene subito ammonito. Gilardino lo ha fatto entrare all’86’

Balotelli, a 4 anni di distanza, è tornato a giocare in Serie A con la maglia del Genoa contro il Parma. Gilardino lo ha fatto entrare in campo al minuto 86′ al posto di Ekhator.

L’ex Milan, nello scampolo di partita, al primo di tocco di palla ha difeso bene il pallone e poi ha fatto un cambio gioco per far risalire la squadra. Non solo, perché Supermario si è fatto subito ammonire…