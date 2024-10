Balotelli, annuncio clamoroso sull’ex Milan: niente Torino, la squadra in vantaggio è un’altra

Balotelli, annuncio clamoroso sull’ex Milan: la squadra in vantaggio per il suo ritorno in Serie A non è più il Torino. Le ultime

Mario Balotelli è sempre più vicino al ritorno in Serie A. L’ex giocatore del Milan, come confessato a DAZN, vuole con grande il ritorno nel campionato italiano. Come riportato da Repubblica, in merito, c’è un importantissimo aggiornamento.

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, questa mattina avrebbe contattato al telefono il bomber di nazionalità italiana. La trattativa, dunque, è in corso: il Grifone si è inserito prepotentemente nella corsa a Balotelli.