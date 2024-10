Balotelli, Serie A più lontana? La notizia gela l’ex Milan, tutti i dettagli

Balotelli, il ritorno in Serie A potrebbe allontanarsi definitivamente! Il Genoa prende tempo, tutti gli aggiornamenti

Come riferito da Gianluca Di Marzio, potrebbe allontanarsi definitivamente il ritorno di Mario Balotelli, ex Milan, in Serie A:

PAROLE – «Genoa, si allontana Mario Balotelli. Nonostante la disponibilità economica e gli ok amministrativi già dati dai vertici del club per l’ingaggio del calciatore. L’area tecnica del Genoa spera che ‘il peggio sia ormai passato’ per quanto riguarda gli infortuni. Non avendo perso altri calciatori per infortunio – al netto di Pinamonti che è uscito dalla gara contro il Bologna con dei giramenti di testa – al momento non c’è l’intenzione di intervenire ulteriormente sul mercato degli svincolati».