Balotelli, l’EX MILAN torna in SERIE A? QUESTA SQUADRA di alta classifica ci sta pensando. Le ultimissime sui rossoneri

L’infortunio di Duvan Zapata rimediato nella sfida di San Siro tra Torino e Inter, terminata 3-2 in favore dei padroni di casa, e gli ultimi esami strumentali fanno tremare i granata. Un lungo stop è molto probabile e la dirigenza piemontese dovrà correre ai ripari. Il colombiano è la punta di diamante di questa squadra e, nonostante una riserva di lusso come Sanabria, non sarà facile da rimpiazzare.

L’ultima pazza idea di Davide Vagnati è un ex nerazzurro: Mario Balotelli. “SuperMario”, ex giocatore del Milan è pronto a tornare in Italia dopo le esperienze in Svizzera e Turchia e la piazza del Toro lo stimolerebbe parecchio. L’ex centravanti della nazionale dovrà, però, ritrovare la perfetta forma fisica. Solo una suggestione per riempire le pagine dei giornali durante la sosta o una concreta opzione? Sicuramente il Torino dovrà agire. A rivelarlo è La Stampa.