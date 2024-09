Ballo-Touré Milan, CESSIONE in Turchia possibile? I rossoneri sperano nel MIRACOLO, ma… Cosa filtra sul difensore

Il futuro di Ballo-Touré potrebbe essere in Turchia. O almeno è questo quello che spera il mercato Milan per evitare di tenere il difensore in rosa fino alla sessione di gennaio.

A riferirlo è Gazzetta.it ricordando che Ballo-Touré aveva rifiutato il Saint Etienne (facendo arrabbiare i rossoneri) perché sperava di andare in Premier League, ma così non è stato. Il Milan, quindi, spera nel miracolo: la cessione del difensore per liberarsi del suo ingaggio.