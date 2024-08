Ballo-Touré Milan, accordo col Saint Etienne ma un PROBLEMA blocca tutto! Di cosa si tratta: cessione a rischio per il terzino

Tra i calciatori in uscita dal mercato Milan c’è senza dubbio anche Ballo-Touré. Il terzino senegalese sembrava sul punto di potersi trasferire al Saint Etienne, in Francia, ma la trattativa ha subito una brusca frenata nonostante l’accordo tra le parti. A parlarne è il giornalista di FootMercato Sébastien Denis.

DETTAGLI – «Fodé Ballo Touré (Milan) non verrà al Saint-Etienne a causa di posizioni salariali troppo distanti per il ruolo di terzino sinistro, esiste un accordo verbale tra ASSE e Macabi Haïfa per il trasferimento di Pierre Cornud».