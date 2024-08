Ballo Tourè via dal Milan: arrivata una sola OFFERTA concreta, il difensore ha una SPERANZA per il futuro

Non solo acquisti ma anche cessioni. Il Milan conta di piazzare anche gli esuberi sul mercato e tra questi c’è Ballo Tourè ma c’è un ostacolo

Tutto fermo. Non solo acquisti ma anche cessioni. Il Milan conta di piazzare anche gli esuberi sul mercato e tra questi c’è Ballo Tourè ma c’è un ostacolo:

come riportato da Calciomercato.com l’unica offerta concreta è arrivata dal Besiktas ma Fodè l’ha rispedita al mittente. L’ex Monaco vuole giocare in Premier League e il suo agente lo ha proposto al neopromosso Ispwich Town. In Championship piace a Watford e Leeds.