Bakker si presenta: «Sono FELICE e SODDISFATTA. Ecco come dovrà giocare il mio Milan e sul modulo…». Le dichiarazioni dell’allenatrice

La nuova allenatrice del Milan Women Suzanne Bakker ha parlato a MilanTv per presentare le sue idee di gioco e non solo.

PAROLE – «Sono molto felice e soddisfatta di essere la nuova allenatrice del Milan Femminile. C’è tanta storia, anche di calciatori olandesi, come van Basten. Questo è il giusto passo per me, allenare in un altro Paese, e l’Italia è perfetta».

SUL LAVORO – «La cosa più importante del Milan lavoro è di costruire una squadra partendo da tutte le singole personalità, e credo sia una delle mia qualità: fare una squadra forte fuori e dentro al campo, con un obiettivo nella testa. Possiamo lavorarci ogni giorno. Per me ogni partita è la stessa, dobbiamo prepararci al meglio per tutte le gare».

SUL MODULO – «Dobbiamo pensare a vincere tutte le gare, e poi magari vincere il campionato. Il mio modulo preferito è il 4-3-3, ma prima di tutto io e il mio staff, dovremo conoscere i punti forti delle calciatrici, è un modulo dinamico. Non vedo l’ora di iniziare e aiutare a crescere tutte le giocatrici».