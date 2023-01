Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Bakayoko. Le ultime

Come vi abbiamo raccontato il giocatore in queste ore è a Casa Milan e secondo quanto riportato da Calciomercato per il centrocampista c’è un’offerta del Galatasaray.