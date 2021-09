Atalanta: 1-0 in Champions con lo Young Boys. Ora tocca al Milan

Gasperini e la sua Atalanta vincono in casa contro lo Young Boys dopo una vittoria sofferta. La prossima sarà contro il Milan

Vittoria sofferta in Champions League per l’Atalanta contro lo Young Boys. I bergamaschi ottengono un successo di misura grazie al gol dell’ex Milan Pessina, che decide l’incontro.

La prossima graa in programma per la Dea sarà proprio contro il Milan in campionato, il successo contro gli svizzeri è stato dispendioso, ma domenica torna la Serie A e sarà una partita di vertice.