Atalanta Udinese 2-1: la Dea vince in rimonta, un autogol regala 3 punti a Gasperini. Il resoconto del match di Serie A delle 12:30

L’Atalanta non si ferma più e vince contro l’Udinese in rimonta per 2-1, approdando al primo posto momentaneo in classifica con 25 punti in attesa di Inter Napoli di stasera.

Dopo il gol del vantaggio di Kamara al 48′ è arrivato il pareggio dell’ex Milan Pasalic al 56′. A regalare i 3 punti a Gasperini nel match di Serie A delle 12:30 è stato un autogol di Toure al 60′.