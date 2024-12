Atalanta Milan, sufficienza piena per Morata: realizza il momentaneo pareggio

Atalanta Milan, tra le poche sufficienze per la Gazzetta dello Sport tra i rossoneri c’è Alvaro Morata

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Alvaro Morata tra le poche sufficienze del Milan nella sfida persa ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. Ecco il giudizio de La Rosea riguardo la prestazione dell’attaccante centrale ex Atletico Madrid e Juventus:

PAROLE – «Il primo gol gli viene annullato, ma al secondo tentativo festeggia il quinto centro stagionale. Fa anche tanto movimento».