Atalanta Milan, Reijnders boccia dalla Gazzetta! Prestazione insufficiente: la pagella

Atalanta Milan, Reijnders trai peggiore dei rossoneri secondo le pagelle della Gazzetta! Prestazione insufficiente per l’olandese

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano Tijjani Reijnders come uno dei peggiori in campo del Milan nella sfida persa ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione del centrocampista olandese:

PAROLE – «Meno preciso e meno nel vivo rispetto al solito. Non accende la squadra con le sue giocate perché De Roon lo soffoca. Tante palle perse».