Atalanta Milan, Pulisic esce per infortunio: le condizioni dell’americano

E’ durata solo 37 minuti la partita di Pulisic in Atalanta Milan. L’americano, che aveva sfiorato il gol dopo appena 13 secondi, ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al polpaccio patito probabilmente dopo uno scontro con Pasalic.

Primo cambio forzato nel big match di Serie A, quindi, per Fonseca che ha al posto di Pulisic ha fatto entrare Loftus-Cheek con Leao che va a giocare in coppia con Morata e il centrocampista inglese nei 3 in mezzo al campo.

