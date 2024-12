Atalanta Milan, club rossonero preoccupato! C’è uno scenario che va assolutamente evitato, Diavolo all’angolo

Atalanta Milan, il club rossonero avvisa Fonseca: da evitare assolutamente lo scenario della mancata qualificazione alla prossima Champions

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è una grossa preoccupazione in vista del proseguo di stagione dopo la sconfitta di venerdì sera sul campo dell’Atalanta, la quarta in campionato.

Retrocedere dalla Champions all’Europa League o alla Conference League sarebbe una mazzata terribile per i ricavi e farebbe tornare il Diavolo all’era pre Pioli. Inaccettabile per le ambizioni della proprietà rossonera.