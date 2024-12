Atalanta Milan, Loftus-Cheek rischia di saltare il big match: il motivo

Atalanta Milan, Loftus-Cheek rischia di saltare il big match di venerdì: il motivo del possibile forfait del centrocampista inglese

Loftus-Cheek, uscito al termine del primo tempo di Coppa Italia col Sassuolo, rischia di saltare il big match di venerdì sera tra Atalanta e Milan.

In base a quanto appreso da Milannews24, infatti, il centrocampista inglese ha rimediato una contusione al polpaccio e quindi resta da valutare se riuscirà a recuperare in tempo per la partita valida per la 15° giornata di Serie A.