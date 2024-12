Atalanta Milan, Fonseca perde un giocatore: si è fatto male col Sassuolo e non recupererà. Brutte notizie dall’infermeria rossonera

La vittoria del Milan contro il Sassuolo in Coppa Italia ha lasciato brutte notizie per Fonseca in vista del big match di venerdì sera contro l’Atalanta.

Il portiere Sportiello, schierato titolare al posto di Maignan e uscito alla fine del primo tempo, si è fermato per una infiammazione al ginocchio e non recupererà per la partita valida per la 15° giornata di Serie A. Una brutta notizia dall’infemeria rossonera.