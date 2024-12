Atalanta Milan, Fonseca furioso contro l’arbitro: lo sfogo divide i tifosi. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Paulo Fonseca, dopo la sconfitta del suo Milan contro l’Atalanta, si è sfogato contro l’arbitro per alcune decisioni. Di seguito le sue parole.

ARBITRAGGIO – «C’era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta. Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri. Non ha arbitrato dopo quello che è successo, è tornato oggi, è incredibile».