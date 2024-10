Assemblea soci Milan, il club la convoca ufficialmente: data e orario, i dettagli

Assemblea soci Milan, il club la convoca in maniera ufficiale: data e orario, c’è la comunicazione ufficiale dei rossoneri

Di seguito il comunicato con cui il Milan ha ufficializzato la convocazione dell’Assemblea dei soci:

A tutti i Soci, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a tutti i componenti del Collegio Sindacale c/o loro sedi.

Milano, 13 ottobre 2024

Egregi Signori,

a mezzo della presente siete invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. (la “Società), convocata per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 ottobre 2024 stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio di esercizio di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

2) Presentazione del bilancio consolidato di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.