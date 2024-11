Arbitro Milan Juve: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Juve: designato il direttore di gara che dirigerà la sfida in programma sabato alle 18 a San Siro. Tocca a Chiffi

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 24 novembre. Di seguito la designazione completa per Milan–Juve:

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA