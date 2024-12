Arbitro Milan Futuro Gubbio: chi dirigerà il match dei rossoneri. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Bonera

Il Milan Futuro, nella prossima sfida del campionato di Serie C, sarà impegnato contro il Gubbio. Il match si disputerà l’8 dicembre e avrà inizio alle 12:30: i rossoneri devono vincere per risalire in classifica. Di seguito le designazioni arbitrali ufficiali della sfida.

Arbitro: Alfredo Iannello (Messina)

Assistenti: Davide Merciari (Rimini) – Giovanni Boato (Padova)

IV Uomo: Alice Gagliardi (San Benedetto del Tronto)