Arbitro Juve Milan: designato il fischietto della semifinale di Supercoppa Italiana

Arbitro Juve Milan: è stato designato il fischietto della semifinale di Supercoppa Italiana in programma il prossimo 3 gennaio

Sono state diramate le designazioni arbitrali per le due semifinali di Supercoppa Italiana in programma a Ryad il prossimo 2 e 3 gennaio. Colombo è l’arbitro scelto per Juve–Milan. In casa rossonera sarà l’esordio assoluto per Sergio Conceicao col tecnico ex Porto che prenderà il posto dell’esonerato Fonseca.

JUVENTUS – MILAN Venerdì 03/01 h.20.00

COLOMBO

PERROTTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI