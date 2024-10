Arbitro Bologna Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Bologna Milan: sarà Mariani a dirigere la sfida in programma sabato 26 ottobre alle 18. La designazione completa

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A. Per Bologna–Milan, sfida in programma sabato 26 ottobre alle 18, è stato designato Mariani. Di seguito la designazione completa:

BOLOGNA – MILAN Sabato 26/10 h.18.00

MARIANI

SCATRAGLI – MORO

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

I rossoneri di Paulo Fonseca vogliono dare continuità dopo il successo contro l’Udinese bissato da quello di ieri in Champions League contro il Brugge.