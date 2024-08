Anselmino Milan, UFFICIALE il trasferimento in Premier: il DETTAGLIO che ha convinto il calciatore

Aaron Anselmino, seguito anche dal Milan in questo mercato, si trasferisce ufficialmente in Premier. I dettagli dell’operazione

Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto dell’ex obiettivo del Milan Aaron Anselmino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il costo dell’operazione è di 18 milioni di dollari (circa 17 milioni di euro), esclusi eventuali bonus legati alle prestazioni del giocatore.

Tuttavia, il difensore non si trasferirà subito a Londra: il giovane trascorrerà la prossima stagione in prestito al Boca Juniors, il club argentino in cui è cresciuto. Questa decisione è stata presa di comune accordo tra Chelsea, Boca Juniors e il giocatore stesso, per permettere ad Anselmino di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente familiare, prima di affrontare la sfida della Premier League.