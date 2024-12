Anniversario Milan, ecco quando farà il proprio esordio la maglia celebrativa dei 125 anni rossoneri

Anniversario Milan, la maglia celebrativa dei 125 anni della storia rossonera farà il suo esordio nel derby femminile di domenica

Il Milan ha oggi presentato la maglia celebrativa dei 125 anni della storia rossonera, da celebrare il prossimo 16 dicembre.

Il 125th Anniversary kit farà il suo debutto in campo per la primissima volta il giorno 8 dicembre, quando la Prima Squadra femminile lo indosserà nel Derby contro i rivali cittadini alla PUMA House of Football. La Prima Squadra maschile indosserà poi il kit nella partita di San Siro contro il Genoa del 15 dicembre, che rappresenterà il culmine delle celebrazioni del Club per il traguardo dei 125 anni.