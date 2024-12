Anniversario Milan, Capello non sarà alla festa: l’annuncio e il motivo dell’assenza

Anniversario Milan, Capello non sarà alla festa: l’annuncio dell’ex giocatore e allenatore rossonero e il motivo dell’assenza

Capello non sarà presente alla festa organizzata dal Milan per celebrare l’anniversario dei 125 anni dalla fondazione del club. L’annuncio è arrivato dallo stesso ex giocatore e allenatore rossonero al Club di Sky Sport, spiegando il motivo dell’assenza.

IL MOTIVO DELL’ASSENZA DI CAPELLO – «Sono stato invitato, ma purtroppo mi dispiace non poterci essere perché sarò all’estero. Faccio gli auguri a tutti i tifosi del Milan».