Amrabat Milan, sul MAROCCHINO pressing dall’ESTERO: la POSIZIONE della FIORENTINA

Amrabat, già obiettivo di calciomercato del Milan, piace molto all’estero. Ecco la posizione della Fiotentina

L‘Atletico Madrid non ha ancora rinunciato a trovare un centrocampista in prestito e nelle ultime ore ha nuovamente sondato il terreno per Sofyan Amrabat della Fiorentina, ex obiettivo di mercato del Milan. Tuttavia, secondo quanto riprota Matteo Moretto, le condizioni offerte dal club spagnolo sembrano meno vantaggiose per la Viola rispetto a quelle proposte dal Fenerbahçe, altra squadra interessata al giocatore.

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, vorrebbe fortemente Amrabat nella sua squadra, ma la trattativa si presenta complessa. La Fiorentina, infatti, sembra preferire l’offerta del Fenerbahçe, che garantirebbe condizioni economiche più favorevoli.