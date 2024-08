Amrabat Milan, l’INDISCREZIONE dalla Turchia: rossoneri ancora IN CORSA per il centrocampista? Questa la VERITÀ

Amrabat Milan, l’INDISCREZIONE dalla Turchia: rossoneri ancora IN CORSA per il centrocampista? La VERITÀ sull’interesse per il marocchino

Sofyan Amrabat, già in passato in orbita calciomercato Milan, è un nome che ciclicamente viene riproposto per i rossoneri che restano alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche difensive, con le difficoltà riscontrate per arrivare a Youssouf Fofana. In Turchia sono convinti di come il centrocampista marocchino sia ancora concretamente nelle idee dei dirigenti di Via Aldo Rossi.

Stando a quanto riferito dal portale turco Fanatik ci sarebbe anche il diavolo tra le squadre in corsa per l’ex Fiorentina. La squadra in vantaggio per il calciatore del Manchester United al momento sembra però essere il Galatasaray.