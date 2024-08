Amrabat Milan, colpo ancora POSSIBILE? Occhio all’INDIZIO social lasciato dal centrocampista! Ecco cos’ha fatto

Il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista accostato anche al calciomercato Milan come alternativa in caso di mancato arrivo di Youssouf Fofana, resta un rebus. Il marocchino è rientrato dall’esperienza in prestito al Manchester United, dove sperava di poter rimanere anche per la prossima stagione. Invece, almeno per il momento, è tornato alla Fiorentina.

Lo stesso calciatore ha però lasciato un indizio social che evidenzia come ci sia aria di cambiamento nella sua carriera calcistica: ha infatti tolto dal suo profilo Instagram la scritta “Manchester United” che compariva fino ad una settimana fa.