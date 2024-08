Amrabat Milan: CAMBIA tutto per il futuro, la SCELTA che lo allontana dall’addio alla Fiorentina

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Amrabat. La scelta di Palladino potrebbe rovinare i piani dei rossoneri

come riportato da Sky Sport, a differenza di Nico Gonzalez l’allenatore viola avrebbe scelto di convocarlo per l’amichevole della Fiorentina contro il Friburgo. Va detto inoltre che al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Per ora quindi il futuro resta a Firenze.