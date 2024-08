Ambrosini FIDUCIOSO: «Il Milan è stato costruito con l’ambizione di COMPETERE. La società vuole togliere lo scudetto all’Inter». Le dichiarazioni

L’ex calciatore rossonero Ambrosini ha parlato a DAZN prima di Milan Torino.

PAROLE – «Questa formazione è stata costruita con l’ambizione di competere, cosa che l’anno scorso non si è riuscito per meriti dell’Inter e demeriti dei rossoneri perché il Milan ha lasciato andare troppo velocemente il Milan. Morata completa e cambia l’attacco rossonero con la società che non si sta nascondendo per togliere lo scudetto all’Inter».