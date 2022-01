Ambrosini: «Costacurta e Albertini insopportabili in campo». L’ex centrocampista rossonero così sui compagni al Milan

Dagli studi di Sky Sport Massimo Ambrosini ha parlato così del suo periodo al Milan.

Le sue parole: «Se si gioca insieme in partita le antipatie si superano mentre magari in partitella ti portano ad avere un agonismo maggiore. Esistono anche realtà in cui non ci sono frizioni e i compagni si amalgamano bene. In campo ad esempio Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini erano insopportabili ma fuori erano tutt’altre personalità e persone a cui sono ancora legatissimo».