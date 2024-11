Allenamento Milan, niente riposo dopo il 2-3 con lo Slovan Bratislava: Fonseca fa lavorare la squadra verso l’Empoli. Il report da Milanello

Niente riposo per il Milan dopo il 2-3 con lo Slovan Bratislava. Questa mattina la squadra di Fonseca ha svolto un allenamento a Milanello per preparare la partita contro l‘Empoli in programma sabato alle 18.

IL REPORT – I giocatori impegnati nella partita di Champions League contro lo Slovan hanno svolto un lavoro di scarico. Il resto del gruppo, dopo una fase di attivazione muscolare eseguita con l’ausilio dei coni e degli ostacoli bassi ha proseguito con alcuni lavori a tema sul possesso palla. Una serie di duelli 2-contro-1 e 3-contro-2 ha preceduto la consueta partitella su campo ridotto con cui si è chiusa la sessione odierna. Domani Il programma prevede un allenamento al mattino