Allenamento Milan, sabato di riposo a Milanello: appuntamento a lunedì con i giocatori rimasti a Milano e gli infortunati

Nessun allenamento in programma in casa Milan per oggi sabato 16 novembre. La ripresa è stata fissata per lunedì 18.

Questi i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per gli allenamenti svolti martedì e mercoledì (infortunati esclusi che proseguiranno i rispettivi programmi di recupero): Sportiello, Calabria, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek, Abraham